2024-05-10 14:54:08 - المصدر: منصة إيشان

دعا رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، إلى إنهاء وجود بعثة الأمم المتحدة في العراق. وقال السوداني، في وثائق مرسلة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، وردت لمنصة “إيشان”، وجاء فيها: أود ان أشيركم إلى طلب حكومة جمهورية العراق، من خلال رسالة السيد نائب رئيس […]

ظهرت المقالة رسمياً.. السوداني يدعو لإنهاء وجود بعثة الأمم المتحدة في العراق “وثائق” أولاً على Eishan.