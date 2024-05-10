وساطة ايرانية بين بغداد واربيل.. الكشف عن ابرز ملفات زيارة رئيسي الى العراق

2024-05-10 15:36:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

ابدى عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، محما خليل، اليوم الجمعة، (10 آيار 2024)، موقفاً من زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الى العراق، فيما رأى ان الوساطة الإيرانية مهمة بين بغداد واربيل.

وقال خليل في حديث "بغداد اليوم"، إن "زيارة الرئيس الإيراني الى العراق مبنية على معطيات وظروف المنطقة والعلاقات المهمة بين بغداد وطهران"، مُذكراً بـ"زيارة رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني الى ايران".

وأضاف: "لدينا علاقات تاريخية مع ايران التي وقفت في كثير من الأحيان معنا منذ مقارعة النظام الديكتاتوري ومحاربة داعش".

واكد خليل، أن "بغداد واربيل ترغبان بتطوير العلاقات مع طهران وهناك جهدا إيرانيا لتقليل الفجوات في المركز والاقليم"، معتبراً ان "زيارة رئيسي ستحل الكثير من الإشكاليات".

وكان رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، قد اعلن في (7 آيار 2024)، عن زيارة قريبة لرئيس الجمهورية الإيرانية إبراهيم رئيسي الى العراق من بينها إقليم كردستان.