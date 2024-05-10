المندلاوي ينعى رحيل الكاتب باسم عبد الحميد حمودي

2024-05-10 15:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واعنعى رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، اليوم الجمعة، رحيل الكاتب والمُفكر العراقي باسم عبد الحميد حمودي.وقال المندلاوي، في بيان تعزية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "تلقينا بأسى وحزنٍ بالغين رحيل الكاتب والروائي والمفكر (باسم عبد الحميد حمودي)، ونتقدم بأحر التعازي الى اتحاد الأدباء والكتاب وذوي المتوفي، سائلاً الباري عز وجل أن يتغمده بوافر رحمته".وتابع أن "الراحل ترك إرثاً أدبياً وثقافياً غزيراً وخالداً، حيث اختص في الكتابة الإبداعية والفكرية، وجاد قلمه بالعديد من الفنون الثقافية والأدبية، وأصدر أكثر من كتاب ارشفت تأريخ بغداد وموروثها الشعبي الأصيل".وتوفي الكاتب والباحث الفلكلوري باسم عبد الحميد حمودي، صباح اليوم الجمعة عن عمر ناهز الـ87 عاماً.وطوال مسيرته الحافلة التي امتدت لعقود، كرس عبد الحميد حمودي جهوده للبحث والكتابة في مجالات الفلكلور والتراث الشعبي العراقي، حيث أنتج العديد من الدراسات القيمة التي أسهمت في إثراء المكتبة العربية بشكل عام، والعراقية على وجه الخصوص.وبجانب عمله البحثي المتميز، برز الفقيد كصوت صحفي بارز، حيث ساهم بتأسيس العديد من المجلات والصحف الرائدة في العراق وكتب فيها باستمرار حتى آخر أيام حياته.