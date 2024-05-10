رئيس الوزراء ينعى الباحث التراثي والناقد المعروف باسم عبد الحميد حمودي

2024-05-10 15:42:02 - المصدر: واع

بغداد – واعنعى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، رحيل الباحث التراثي والناقد المعروف باسم عبد الحميد حمودي.وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "السوداني ينعى للنخب الثقافية العراقية، رحيل الشخصية الوطنية والثقافية، الباحث التراثي والناقد المعروف باسم عبد الحميد حمودي".وأضاف رئيس الوزراء: "لقد كان الراحل أحد أعمدة التراث الشعبي، وخدم الثقافة العراقية باحثاً ومؤرخاً وناقداً، منذ الخمسينيات وحتى لحظة رحيله".