السليمانية.. ممثلية الطلبة النازحين تؤكد استعدادها للإمتحانات النهائية

2024-05-10 15:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

أكد مدير ممثلية الطلبة النازحين في السليمانية رباح حسن علي، اليوم الجمعة (10 آيار 2024)، الاستعداد الكامل لإجراء الامتحانات النهائية لطلاب جميع المراحل الدراسية في المحافظة.

وقال علي لـ "بغداد اليوم": "لدينا 3 آلاف طالب لمرحلة السادس الابتدائي سيمتحنون في 22 مركزا يمثلون 53 مدرسة في مدينة السليمانية وضواحيها".

وأضاف أنه "تم توفير الاستعداد الكامل لإجراء الامتحانات الوزارية من مستلزمات لوجستية وفنية".

وأشار إلى أنه "حتى الآن لم تصلنا أي تعليمات بخصوص إغلاق ممثليات التربية للطلبة النازحين والمدارس وفقط ما وصلنا هو القرار السابق"، مؤكدا "الاستمرار في العمل لحين صدور تعليمات جديدة".

وفي وقت سابق، قررت الحكومة الاتحادية إغلاق كافة ممثلياتها في اقليم كردستان، من ضمنها ممثليات وزارة التربية التي تشرف على المدارس التي افتتحت منذ 10 سنوات للنازحين والتي تضم حالياً 155 ألف طالب.

ويتواجد في اقليم كردستان أكثر من 600 ألف نازح، يتوزع قسم منهم على 26 مخيماً، 16 منها في دهوك تأوي 26 ألف عائلة، معظمهم من أهالي نينوى.