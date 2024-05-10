النزاهة النيابية: موضوع أراضي شبكة الإعلام العراقي من الملفات المفتوحة

2024-05-10 15:54:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكدت عضو لجنة النزاهة النيابية سروة عبد الواحد، اليوم الجمعة، أن موضوع أراضي شبكة الإعلام العراقي من الملفات المفتوحة، فيما أشارت الى أن هناك جهات متنفذة تسعى للاستيلاء على أرض إسكان موظفي شبكة الإعلام.

وقالت عبد الواحد لبرنامج (واجب الصراحة) على قناة العراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "موضوع الأراضي التابعة لشبكة الإعلام العراقي من الملفات المفتوحة داخل لجنة النزاهة النيابية، وهو على قسمين: الأول أرض المرسلات التي قامت الحكومة السابقة بمنحها لشركة استثمار سعودية لبناء ملعب كولف، ولكن المشروع متوقف حالياً، والقسم الثاني الأرض الموجودة ضمن حدود مطار بغداد الدولي والتي تمت إحالتها الى شركة استثمارية، ولكن هناك جهات متنفذة تسعى الى الاستيلاء عليها أيضاً".

وأشارت عبد الواحد الى أنه "في حال لم تحل مشكلة أراضي إسكان موظفي شبكة الإعلام العراقي فإنها ستعلن أسماء الجهات التي تحاول الاستيلاء على هذه الأرض وتقديم تلك الأسماء الى هيئة النزاهة والقضاء"، مشددة على أن "لجنة النزاهة النيابية ستعمل على حل هذا الموضوع".

وبينت أن "هناك مافيات تعمل للاستيلاء على الأراضي في بغداد، والموضوع لا يتعلق فقط بشبكة الإعلام العراقي بل بدوائر حكومية أخرى".