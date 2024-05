2024-05-10 16:00:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:شهدت محافظة ذي قار، جنوب العراق، خلال الـ 24 ساعة الماضية، سلسلة من الحوادث المرورية المروعة التي خلّفت 5 ضحايا وجرحى.وذكر مصدر في شرطة ذي قار لشبكة اخبار الناصرية ان سائق دراجة هوائية لقي مصرعه إثر اصطدامه بعجلة نوع ستار أكس وتصادمت عجلتين على الطريق الرابط بين قضاء...

