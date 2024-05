2024-05-10 16:00:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:اعلنت شرطة ذي قار اليوم عن اجراء كشف دلالة لمتهمين اثنين قاما بسرقة حقائب نسائية وسط مدينة الناصرية.وذكر بيان للشرطة تابعته شبكة اخبار الناصرية ان قسم مكافحة الإجرام في شرطة ذي قار تمكنا سابقا من القبض على المتهمين بعد عمليات تحرٍّ دقيقة.واضاف، ان المتهمان اعترفا خلال التحقيقات بارتكابهما...

