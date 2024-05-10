2024-05-10 16:00:07 - المصدر: منصة إيشان

أكدت عضو لجنة النزاهة النيابية سروة عبد الواحد، اليوم الجمعة، أن موضوع أراضي شبكة الإعلام العراقي من الملفات المفتوحة، مشيرة الى أن هناك جهات متنفذة تسعى للاستيلاء على أرض إسكان موظفي شبكة الإعلام. وقالت عبد الواحد لبرنامج (واجب الصراحة) على قناة العراقية الإخبارية إن “موضوع الأراضي التابعة لشبكة الإعلام العراقي من الملفات المفتوحة داخل […]

ظهرت المقالة النزاهة النيابية تتحدث عن “مافيات” تريد الاستيلاء على أراضي إسكان موظفي شبكة الإعلام أولاً على Eishan.