تشكيل لجنة حكومية لتنظيم عملية تربية الأسماك في الأحواض

2024-05-10 16:32:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أوضحت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، أسباب ارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق المحلية، فيما كشف عن إجراءات لتنظيم مشاريع الأحواض وفق الطرق الحديثة. وقال الوكيل الفني لوزارة الزراعة ميثاق عبد الحسين إن الشح المائي وتذبذب الإيرادات أثرا تأثيراً مباشراً على تربية الأسماك في الأحواض الطينية، لافتاً الى أنه تم تشكيل لجنة عليا لوضع آلية تستمر لمدة خمس سنوات تهدف الى التحول باتجاه التربية بالأنظمة المغلقة ومساعدة مربي الأسماك من خلال منح قروض ميسرة متوسطة الأجل لإنشاء هذه المشاريع. وأضاف أنه لا يمكن الاستمرار بتربية الأسماك بالنظم القديمة التي تستهلك المياه التي تعد الآن بسبب التغيرات المناخية غير مضمونة، مبيناً أنه لا بد من التحول الى أنظمة بديلة تساعد على استغلال أمثل للمياه بالتدوير.