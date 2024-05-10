الحشد الشعبي ينفذ عملية أمنية في حزام بغداد

2024-05-10 17:30:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، تنفيذ عملية أمنية في حزام بغداد.وقال بيان للحشد الشعبي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):إن "قوة من اللواء الثاني بالحشد الشعبي بالتنسيق مع الجيش، نفذت عملية أمنية في مناطق حزام بغداد المتاخمة لقاطع المسؤولية ضمن قاطع عمليات شرق الأنبار".وأضاف البيان، أن "العملية شملت تفتيش منطقة زوبع ومناطق متفرقة من حزام بغداد بهدف ملاحقة المطلوبين للقضاء وتعزيز أمن القاطع واستقراره".