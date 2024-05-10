سد الموصل يرفع التصريف المطلق إلى 1200 متر مكعب في الثانية

2024-05-10 17:30:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ رفعت إدارة سد الموصل، يوم الجمعة، الإطلاقات المائية من 1000 متر مكعب إلى 1200 متر مكعب في الثانية.

وقال مصدر في إدارة السد لوكالة شفق نيوز، إنه "تم تغيير التصريف المطلق من سد الموصل اعتباراً من الساعة الثانية والنصف من ظهر اليوم الجمعة إلى 1200 متر مكعب في الثانية".

وكانت محافظة نينوى قد أصدرت تحذيراً أمس الخميس للمواطنين والأنشطة السكنية السياحية والاستثمارية المتواجدة داخل حوض نهر دجلة، بأنه سيتم زيادة الإطلاقات المائية من سد الموصل.

لكن مدير مشروع سد الموصل حاتم طيب فتحي، طمأن أول أمس الأربعاء، السكان في نينوى والمحافظات القريبة بشأن وضع السد بعد موجة الأمطار والفيضانات، وقال إنه آمن ويعمل بشكل طبيعي.

وشهدت الموصل في الأيام الأخيرة موجة أمطار وفيضانات كبيرة عززت من خزين سد الموصل.

ويعد سد الموصل أكبر خزانات العراق المائية، لكنه مبني على أساسات من الجبس "الجص" ويتطلب حقناً منتظماً للإسمنت لملء التشققات في هيكله.

وفي العام 2016 حذرت السفارة الأمريكية في بغداد مواطنيها وطلبت منهم الاستعداد لمغادرة البلاد في حال وقوع ما وصفته بالكارثة إذا انهار السد.