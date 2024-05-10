2024-05-10 17:32:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلن وزير النفط، حيان عبد الغني، الجمعة، إن يوم غد السبت سيشهد تقديم الشركات العالمية على الجولة التكميلية الخامسة الخاصة بجولات التراخيص والجولة السادسة. ويعادل الغاز المؤمل الحصول عليه من هاتين الجولتين 200 من كمية الغاز التي يستوردها العراق من ايران والبالغة 1700 مقمق يوميًا. ونقل بيان للمكتب الاعلامي لوزير النفط، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إن وزارة النفط اتخذت منذ اليوم الأول قرارا بالذهاب لتطوير الحقول النفطية والرقع الاستكشافية ذات الواعدية الغازية و النفطية المختلفة عبر تفعيل جولة التراخيص الخامسة التي كانت مجمدة وتم توقيع العقود مع الشركات وتم تفعيلها. وأضاف: ستكون كميات الغاز المتوقع انتاجها من هذه الجولة هي حوالي 800 مليون قدم مكعب قياسي يوميا حيث ان العراق بحاجة ماسة لهذه الكميات إضافة لذلك أطلقنا جولة التراخيص الخامسة التكميلية وجولة التراخيص السادسة. وأشار عبد الغني في بيانه إلى أن هاتين الجولتين تستهدفان 30 حقلا نفطيا ورقعة استكشافية ذات الواعدية الغازية و النفطية فالرقع الاستكشافية المتوقع العمل فيها ستكون في الحدود الغربية من العراق ابتداءً من محافظة نينوى والانبار والنجف وكربلاء والديوانية حيث سيكون يوم غد موعدا لعرض الفرص امام 22 شركة أبدت رغبتها بالحصول على تلك الفرص ومنها شركات كبيرة وعالمية معروفة بقدرتها على الاستثمار في مجال النفط والغاز. وكشف عبد الغني، ان العراق سيحصل على اكثر من 3459 مليون قدم مكعب قياسي يوميا من الغاز من خلال هاتين الجولتين إضافة لذلك ان وزارة النفط فعّلت المشاريع المتكاملة ووقعت مذكرتي تفاهم أحداها مع شركة روسية لاستثمار حقل الناصرية بطاقة تزيد على 300 الف برميل يوميا فهذه المشاريع المتكاملة تتضمن إنتاج النفط واستثمار الغاز لتشغيل محطات الكهرباء وانشاء مصفى يتناسب مع حجم الإنتاج النفطي فضلا عن انشاء مصنع للبتروكيمياويات في ذات الحقل. وبين، ان هناك مشروعا اخر هو مشروع جنوب البصرة المتكامل الذي يستثمر حقل الطوبة النفطي بطاقة إنتاج 200 الف برميل يوميا ويتضمن المشروع إنتاج النفط واستثمار الغاز وانشاء محطة كهرباء إضافة إلى انشاء مصفى ومجمع للبتروكيمياويات في ذات الحقل وعملنا على تنفيذ اثنين منها والفترة المقبلة ستشهد تنفيذ مشاريع اخرى متكاملة. فيما قال مدير عام دائرة العقود والتراخيص البترولية في وزارة النفط باسم طاهر ان جولة التراخيص التكميلية الخامسة وجولة التراخيص السادسة سيكون لها الأثر الكبير في استثمار كميات كبيرة من الغاز للاستفادة منها في مجالات مختلفة اهمها تشغيل محطات الكهرباء بالاضافة الى تطوير البنى التحتية للمناطق المحيطة بالمشاريع المطروحة وتشغيل الأيدي العاملة علاوة على زيادة الإحتياطيات النفطية والغازية. وخلال السنوات الماضية، وبسبب العجز الحاد في الغاز في الشتاء، قلصت إيران تصدير الغاز إلى العراق، وفي بعض الأسابيع أوقفت تدفق الغاز الإيراني تماما مما تسبب في أزمة الكهرباء في العراق.