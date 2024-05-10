2024-05-10 17:42:07 - المصدر: جريدة الصباح

المنامة: إسراء خليفة

بحضور وفد من وزارة التجارة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، تبدأ يوم غد السبت الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية الـ 33 التي ستعقد بالمنامة يوم 16 من الشهر الحالي بحضور القادة والزعماء والرؤساء والملوك والأمراء العرب.

ويعقد كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية بعدها اجتماعاً للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة ثم المندوبين الدائمين واجتماع المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين للإعداد لاجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة ثم اجتماع هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات على المستوى الوزاري، ثم اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، وهو الاجتماع التحضيري الأخير.

وعقدت الأمانة العامة للجامعة العربية، بالتعاون مع مملكة البحرين، عدة اجتماعات للتحضير للقمة التي تعقد في ظروف استثنائية، إذ عقدت اجتماعات تنسيقية - تشاورية مكثفة بين الأمانة العامة والبحرين، شكلت من خلالها لجنة عامة للإعداد للقمة برئاسة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي.