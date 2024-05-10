أين اختفت "الخزينة"؟.. تفاصيل جديدة عن الطبيب المقتول في النجف

2024-05-10 17:48:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني في النجف، يوم الجمعة، عن تفاصيل جديدة في قضية الطبيب فيصل الحويزي الذي قتل قبل أكثر من أسبوع في المحافظة، مبيناً أن خزينة الأموال التي سرقها القاتل من منزل الضحية اختفت، فيما تبين تورط منتسب أمني واثنين آخرين بالأمر.

وكان مصدر أمني في النجف قد أبلغ وكالة شفق نيوز في الثالث من شهر آيار/ مايو الجاري، بأن "قوة أمنية عثرت على جثة طبيب الأسنان المتقاعد، فيصل الحويزي، مقتولاً داخل منزله، حيث وجدت الجثة مقيدة اليدين والقدمين، وعليها آثار إطلاقة نارية في الرأس".

وبين المصدر القوات الأمنية التي قدمت لمحل الحادث، اكتشفت وفق تحقيقات أولية تعرض منزل الطبيب لسرقة محتوياته، من دون بيان تفاصيل أكثر.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد أن تم القبض على كل المتهمين بقضية مقتل الطبيب الحويزي واكتملت ملامح ودوافع الجريمة وهي السرقة، التي اعترف القاتل بسرقتها ونقلها إلى مكان آخر، ظهر تطور جديد في القضية يتعلق بالخزينة نفسها".

وأضاف "القاتل اعترف خلال التحقيق أنه أخفى الخزينة منزل قيد الإنشاء بمنطقة البراكية، لكن عندما توجهت الأجهزة الأمنية إلى المكان باختفائها، مما أثر شكوك المحققين بأن القاتل ربما كذب بشأن مكان الخزينة، أو أن هناك شركاء آخرين لم يعترف عليهم".

وبين المصدر أن "المحققين عادوا مجدداً للتحقيق مع القاتل بغية التوصل إلى الحقيقة، وبعدها توصلوا إلى أن هناك ثلاثة أشخاص تحوم حولهم الشبهات، أحدهم منتسب أمني يسكن منزلاً أمام المنزل الذي أخفى فيه القاتل الخزينة، واثنان آخران من أهالي المنطقة وهما من أبلغا الأجهزة الأمنية بعد أن لاحظوا دخوله للمنزل المقصود".

وتابع "تم استصدار أوامر توقيف قضائية بحق الثلاثة، وعند التحقيق معهم اعترف المنتسب الأمني بأنه هو من أخذ الخزينة وأفرغ ما بداخلها وهو مبلغ قدره 12 مليوناً و700 ألف دينار عراقي، و19 ألفاً و600 دولار، والقليل من المصوغات الذهبية، بالإضافة إلى وثائق وأوراق تعود للطبيب الضحية، ثم تخلص من الخزينة بإلقائها في نهر الفرات بعد جسر آل عيسى بمسافة، كما عثرت القوات الأمنية والوثائق والأوراق مبعثرة بأحد البساتين في منطقة المحاجير".

وأشار المصدر إلى أنه "بعد إكمال التحقيق تم إطلاق سراح الموقوفين اللذين سبق وأن أبلغا عن القاتل وأودع المنتسب الأمني في التوقيف على ذمة التحقيق".

وبعد ساعات من تنفيذ الجريمة، أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ عن إلقاء القبض على قتلة طبيب الأسنان المتقاعد فيصل الحويزي، مشيرا إلى نشر مزيد من التفاصيل لاحقاً.