الكرخ يتوج بطلا لدوري النخبة بكرة اليد
2024-05-10 18:30:02 - المصدر: واع
بغداد - واع
حقق فريق الكرخ بكرة اليد، اليوم الجمعة، لقب بطولة دوري النخبة بكرة اليد.
وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية ( واع )، بأن "فريق الكرخ تمكن من إحراز لقب دوري النخبة العراقي لكرة اليد بعد فوزه على منافسه نفط البصرة بنتيجة 24 / 21 في المباراة التي ضيفتها قاعة الكرخ ضمن الجولة التاسعة للمرحلة الثانية من دوري النخبة".
وأضاف، أن "الفريق توج باللقب قبل جولتين من انتهاء المرحلة الثانية من البطولة".
حقق فريق الكرخ بكرة اليد، اليوم الجمعة، لقب بطولة دوري النخبة بكرة اليد.
وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية ( واع )، بأن "فريق الكرخ تمكن من إحراز لقب دوري النخبة العراقي لكرة اليد بعد فوزه على منافسه نفط البصرة بنتيجة 24 / 21 في المباراة التي ضيفتها قاعة الكرخ ضمن الجولة التاسعة للمرحلة الثانية من دوري النخبة".
وأضاف، أن "الفريق توج باللقب قبل جولتين من انتهاء المرحلة الثانية من البطولة".