اخبار العراق الان

الرئيسيةواعاخبار العراق الرياضية › الكرخ يتوج بطلا لدوري النخبة بكرة اليد

الكرخ يتوج بطلا لدوري النخبة بكرة اليد

الكرخ يتوج بطلا لدوري النخبة بكرة اليد
الكرخ يتوج بطلا لدوري النخبة بكرة اليد
2024-05-10 18:30:02 - المصدر: واع
بغداد - واع 
حقق فريق الكرخ بكرة اليد، اليوم الجمعة، لقب بطولة دوري النخبة بكرة اليد.
وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية ( واع )، بأن "فريق الكرخ تمكن من إحراز لقب دوري النخبة العراقي لكرة اليد بعد فوزه على منافسه نفط البصرة بنتيجة 24 / 21 في المباراة التي ضيفتها قاعة الكرخ ضمن الجولة التاسعة للمرحلة الثانية من دوري النخبة".
وأضاف، أن "الفريق توج باللقب قبل جولتين من انتهاء المرحلة الثانية من البطولة".

واصل المتابعة على واع