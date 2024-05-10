الكرخ يتوج بطلا لدوري النخبة بكرة اليد

2024-05-10 18:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعحقق فريق الكرخ بكرة اليد، اليوم الجمعة، لقب بطولة دوري النخبة بكرة اليد.وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية ( واع )، بأن "فريق الكرخ تمكن من إحراز لقب دوري النخبة العراقي لكرة اليد بعد فوزه على منافسه نفط البصرة بنتيجة 24 / 21 في المباراة التي ضيفتها قاعة الكرخ ضمن الجولة التاسعة للمرحلة الثانية من دوري النخبة".وأضاف، أن "الفريق توج باللقب قبل جولتين من انتهاء المرحلة الثانية من البطولة".