2024-05-10 18:32:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت وزارة النقل، الجمعة، إعادة افتتاح خط سكة حديد بغداد سامراء بعد توقف استمر أكثر من ٢١ عاما على خروجه عن الخدمة. وذكرت الوزارة في بيان، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إن وزيرها محيبس وصل صباح اليوم الى مدينة سامراء لافتتاح مشاريع النقل، مبينة أن الملاكات الفنية اعادت تشغيل الخطوط السابقة من قطارات او باصات، في إطار السعي لتقديم افضل الخدمات للمواطنين وأكد وزير النقل بحسب البيان أن وزارته عازمة على تفعيل جميع خطوط السكة الحديدية في العراق، مشيرا الى ان قسما كبيرا من تلك الخطوط تعرضت إلى أعمال تخريبية في أثناء العدوان الإرهابي على العراق. وأضاف إن خط بغداد سامراء اعيد تشغيله اليوم، بمسافة 120 كيلو مترا، مبينا أن هذا الخط يوفر للمسافرين بين المدينتين نقلا آمنا ومريحا.