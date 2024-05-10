الاتصالات تنفي الاخبار المتداولة بشأن قطع الانترنت خلال الامتحانات

2024-05-10 18:42:01 - المصدر: واع

بغداد - واعنفت وزارة الاتصالات، اليوم الجمعة، الأخبار المتداولة بشأن قطع خدمة الإنترنت خلال الامتحانات.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الاتصالات عمر عبد الرزاق مصحب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة تنفي الأخبار المتداولة بشأن قطع خدمة الإنترنت خلال الامتحانات".وأضاف، أن "الوزارة لم تتخذ قراراً بذلك".