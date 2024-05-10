الاتصالات تنفي الاخبار المتداولة بشأن قطع الانترنت خلال الامتحانات
2024-05-10 18:42:01 - المصدر: واع
بغداد - واع
نفت وزارة الاتصالات، اليوم الجمعة، الأخبار المتداولة بشأن قطع خدمة الإنترنت خلال الامتحانات.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الاتصالات عمر عبد الرزاق مصحب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة تنفي الأخبار المتداولة بشأن قطع خدمة الإنترنت خلال الامتحانات".
وأضاف، أن "الوزارة لم تتخذ قراراً بذلك".
نفت وزارة الاتصالات، اليوم الجمعة، الأخبار المتداولة بشأن قطع خدمة الإنترنت خلال الامتحانات.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الاتصالات عمر عبد الرزاق مصحب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة تنفي الأخبار المتداولة بشأن قطع خدمة الإنترنت خلال الامتحانات".
وأضاف، أن "الوزارة لم تتخذ قراراً بذلك".