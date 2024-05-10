رئيس الجمهورية ينعى الناقد باسم عبد الحميد حمودي

2024-05-10 18:42:01 - المصدر: واع

بغداد - واعنعى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الجمعة، الناقد باسم عبد الحميد حمودي.وقال رشيد في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "تلقينا بحزن عميق رحيل الباحث التراثي والناقد الكبير باسم عبد الحميد حمودي"، لافتا، إلى أن "الراحل كان أحد رموز الثقافة العراقية باحثاً ومؤرخاً وناقداً".وأضاف، "خالص العزاء والمواساة لذوي الراحل ومحبيه وللأسرة الثقافية في العراق".