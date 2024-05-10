2024-05-10 19:00:08 - المصدر: منصة إيشان

أوضحت مديرية المرور العامة، اليوم الجمعة، بشأن التطبيق الذي من خلاله يمكن للمواطنين أن يعرفوا الغرامات المسجلة عليهم بسبب كاميرات المراقبة الذكية. وقال المقدم حيدر شاكر من إعلام المرور في حديث لـ “إيشان”، إن “هناك تطبيقاً اسمه المرور الذكي ينزل على الموبايلات الذكية، وأطلقته المرور العامة منذ انطلاق الكاميرات الذكية منذ ١٥ اذار”. وأضاف، […]

ظهرت المقالة لم تنشر كاميرات جديدة.. المرور عبر “إيشان”: تطبيق “الغرامات” موجود على أجهزة الاندرويد فقط أولاً على Eishan.