2024-05-10 19:00:08 - المصدر: منصة إيشان

عادت قضية اغتيال البلوغر غفران مهدي، المعروفة باسم “أم فهد”، إلى الواجهة، بعد اعتقال شخص يعمل “كوافير” اتُهِمَ بتنفيذ عملية الاغتيال، وما زال في السجن. وظهرت والدة الشاب المتهم هيثم باسم حسن في مقابلة متلفزة، وأكدت أن ابنها “بريء”، وأضافت: “بعمرك سمعت عن قاتل يكتشف ويلقى القبض عليه في 5 دقائق”. كما أردفت: “إن ابنها […]

ظهرت المقالة انتشرت صورة اعتقاله بعد اغتيالها.. اختفاء مصفف شعر “أم فهد” وأسرته تناشد أولاً على Eishan.