التخطيط تحدد موعد إجراء التعداد العام للسكان

2024-05-10 19:24:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

حددت وزارة التخطيط، الجمعة، موعد إجراء التعداد العام للسكان. وقال رئيس هيئة الإحصاء رئيس غرفة عمليات التعداد ضياء عواد كاظم، في بيان، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إنه تم انتهاء ونجاح الفعالية الميدانية التدريبية، التي نفذتها هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في المحلتين 220 و 222 في حي الصالحية التابع لقضاء الكرخ في العاصمة بغداد، والتي استمرت لمدة يومين وذلك في إطار استعدادات الهيئة لإجراء التعداد التجريبي في نهاية الشهر الجاري. وأضاف، ان اليوم الثاني، شهد عقد جلسة للعاملين الميدانيين لمناقشة أبرز الملاحظات والمشكلات التي واجهتهم خلال تنفيذ الفعاليات وتحديد الحلول المناسبة لضمان سير عملية التعداد بسلاسة وفعالية، مبينا، أن اختيار منطقة الصالحية، جاء نظرًا لتنوعها السكاني ووجود مختلف شرائح المجتمع فيها، حيث تم تقسيمها إلى 18 مربعا أو بلوكا، يمثل كل مربع منها محافظة من محافظات العراق. ولفت، إلى أن الفعالية التدريبية حظيت بتعاون وتفاعل كبيرين من قبل سكان المنطقة والأجهزة الأمنية؛ وذلك بفضل التنسيق المسبق بين قيادة العمليات، مشيدا، بـ دور الأجهزة الأمنية المعنية، التي وفرت أجواء هادئة ساعدت في تنفيذ التجربة بهدوء ونجاح. وأشار، إلى أن الفعالية مهمة كونها تمثل خطوة هامة في التحضير للتعداد العام للسكان، الذي سيُنفذ في نهاية شهر تشرين الثاني المقبل وسيوفر بيانات حيوية تساهم في تخطيط مستقبل العراق بنحو أفضل.