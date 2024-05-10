ستاربكس تعيش أسوأ فترة في تاريخها

2024-05-10 19:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ عاشت شركة ستاربكس (NASDAQ:SBUX) واحدًا من أسوأ الأسابيع في تاريخها، بعد أن تعرضت سلسلة المقاهي العالمية لأكبر انخفاض في أسعار أسهمها، وفق النتائج المالية منذ العام 2000.

وكشفت النتائج، عن انخفاض المبيعات، وخفضت توقعات الأرباح لهذا العام، كما لم تقدم الإدارة خطة واضحة بشأن السيطرة على انخفاض المبيعات الذي أثر بالسلب على سهم الشركة.

على الصعيد العالمي، انخفضت المبيعات بنسبة 4% في الربع المالي الثاني، بما في ذلك انخفاض بنسبة 6% في المعاملات، ولا يبدو أن هناك نقطة جغرافية مضيئة للشركة أيضًا.

وتراجعت المبيعات في أمريكا الشمالية والولايات المتحدة بنسبة 3%، فيما تراجعت أيضًا مبيعات الشركة في الصين بنسبة 11%.

لطالما وصفت ستاربكس الصين بأنها السوق الأعلى نموًا، لذا فإن هذه النتائج مخيبة للآمال بشكل خاص، خاصة وأن الشركة كانت تشهد نموًا في جميع الأسواق الرئيسية قبل بضعة أرباع فقط.

وتراجع سهم الشركة بنحو 15.7% دفعة واحدة فور الكشف عن النتائج المالية، وفقًا للبيانات المتاحة على إنفستنغ برو - InvestingPRO.

وفي الوقت نفسه، انخفض إجمالي الإيرادات بنسبة 2٪ على أساس سنوي إلى 8.56 مليار دولار، وهو ما يقل بشكل كبير عن تقديرات إنفستنغ برو، البالغة 9.15 مليار دولار، أي أدنى من التوقعات بنحو 594 مليون دولار، كما انخفضت أيضًا ربحية السهم المعدلة بنسبة 8٪ على أساس سنوي إلى 0.68 دولار.

وبالنظر إلى المستقبل، كانت الأخبار أسوأ من ذلك، حيث خفضت ستاربكس توقعاتها لربحية السهم هذا العام من نمو يتراوح بين 15% إلى 20% إلى نطاق يتراوح من ثابت إلى أعلى بأرقام فردية منخفضة، كما خفضت توقعات إيراداتها من نمو يتراوح بين 7% و10% إلى أرقام فردية منخفضة فقط.

وتشير بيانات إنفستنغ برو، في هذا الشأن، إلى أن السهم مقوم بأقل من قيمته حاليًا بعد التراجعات الحادة التي شهدها مؤخرًا، حيث إن قيمته العادلة تبلغ 88 دولارًا، أي لديه مجال للارتفاع بنسبة 16.3% مقارنة بالسعر الحالي في تداولات ما قبل الافتتاح والبالغ 75.64 دولار للسهم الواحد.

ومع ذلك، ما زال الحذر مهماً جداً، حيث يختلف المحللون في توقعاتهم بشأن سهم الشركة، إذ تتراوح التوقعات بين 77 إلى 120 دولاراً، بينما تبلغ التوقعات في المتوسط 90.51 دولاراً للسهم.