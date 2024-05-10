2024-05-10 19:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

زار رئيس تحالف العزم، مثنى عبد الصمد السامرائي، ووزير النقل رزاق محيبس السعداوي اليوم الجمعة، (10 ايار 2024)، الإمام علي الهادي والحسن العسكري (عليهما السلام) في مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين.

وقال السامرائي، في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، "سعداء بافتتاح الخط السككي بين بغداد- سامراء، وهذه خطوة مهمة لنقل المواطنين والزائرين وكذلك السياح الى هذه المحافظة، التي تتمتع بوجود مراقد دينية مقدسة واثار تاريخية مهمة"

ودعا السامرائي "الحكومة المحلية في محافظة صلاح الدين الى تقديم كافة التسهيلات والدعم لمشاريع وزارة النقل، ومبادراتها الخدمية لأبناء المحافظة".