شرطة النفط تضبط خزانات بسعة 130 الف لتر معبأة بوقود "تجهل نوعيته" في بغداد

2024-05-10 20:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية شرطة الطاقة في وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، (10 ايار 2024)، عن ضبط شرطة النفط خزانات بسعة 130 الف لتر معبأة بوقود "تجهل نوعيته" في العاصمة بغداد.

وذكر بيان لاعلام المديرية، تلقته "بغداد اليوم"، انه "وبناءً على معلومات استخبارية شرعت قوة مشتركة من الفوج الثالث ومركز شرطة نفط شمال بغداد التابعين الى اللواء الثالث بواجب عملية دهم وتفتيش ساحة تستخدم للمتاجرة غير تامشروعة بالمشتقات النفطية في منطقة الغزالية غربي العاصمة بغداد".

وأضاف "أنتجت العملية القبض على متهم وضبط خزانات حديدية كبيرة ذات سعات مختلفة معبأة بمنتوج نفطي مجهول الكمية والنوعية وهي كالآتي:

1- خزان حديدي سعة 54 الف لتر.

2- خزان حديدي سعة 36 الف لتر.

3- خزان حديدي سعة 30 الف لتر.

ونوه البيان الى "إيداع المتهم التوقيف وحجز المضبوطات تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة وعرضها على القضاء المختص وفق قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008".























