الدولار يرتفع بعد بيانات عن معنويات المستهلكين والين يتراجع

2024-05-10 20:32:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

ارتفع الدولار، الجمعة، بعد استيعاب المستثمرين لتقارير عن معنويات المستهلكين الأميركيين وتحليلهم لمجموعة من تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بينما يتجه الين نحو تسجيل انخفاضه الرابع هذا الأسبوع. وقلص الدولار انخفاضه وتحول إلى ارتفاع طفيف بعد أن جاءت القراءة الأولية لمعنويات المستهلكين الصادرة عن جامعة ميشيغان عند 67.4 نقطة لشهر مايو، في أدنى مستوى خلال ستة أشهر وأقل من تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم والتي بلغت 76 نقطة. كما ارتفعت توقعات التضخم لمدة عام إلى 3.5 بالمئة من 3.2 بالمئة. وأمس الخميس، تراجع الدولار بعد أن أذكت قراءة أعلى من المتوقع لعدد الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانة بطالة توقعات بأن سوق العمل تتراجع، إضافة إلى بيانات أخرى صدرت في الآونة الأخيرة أشارت إلى تباطؤ الاقتصاد عموما. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات، 0.15 بالمئة إلى 105.38 نقطة، وانخفض اليورو 0.18 بالمئة إلى 1.0762 دولار. ويتجه الدولار لتحقيق أول مكسب أسبوعي بعد التراجع لأسبوعين متتاليين. وسيترقب المستثمرون في الأسبوع المقبل قراءات التضخم الصادرة عن مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين بالإضافة إلى بيانات مبيعات التجزئة. وبعد تقرير أضعف من المتوقع للوظائف الأميركية الأسبوع الماضي وتصريحات عن سياسة الاحتياطي الفيدرالي، راهنت الأسواق على خفض بنحو 50 نقطة أساس هذا العام، مع احتمال بنسبة 62.2 بالمئة لخفض 25 نقطة أساس على الأقل في سبتمبر، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي. ومقابل الين، ارتفع الدولار 0.23 بالمئة إلى 155.82 منتعشا بنحو 1.8 بالمئة على مدار الأسبوع مقابل العملة اليابانية بعد هبوطه 3.4 بالمئة الأسبوع الماضي في أكبر انخفاض أسبوعي بالنسبة المئوية منذ أوائل ديسمبر 2022. وتراجع الجنيه الإسترليني 0.11 بالمئة إلى 1.2508 دولار بعد أن سجل في وقت سابق 1.2593 دولار في أعقاب بيانات أظهرت أن اقتصاد بريطانيا حقق أكبر نمو في نحو ثلاث سنوات في الربع الأول من عام 2024، لينهي الركود الذي دخله في النصف الثاني من العام الماضي.