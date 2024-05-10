مالديني يكشف أسرار عرض باريس سان جيرمان

2024-05-10 20:36:02 - المصدر: واع

متابعة - واعأكد النجم الإيطالي السابق باولو مالديني (55 عاماً)، أنّه لم يَرفض العمل في إدارة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي خلال السنوات الماضية، وكان مُستعداً لخوض التحدي مع الفريق في العديد من المناسبات، ولكن لم يتمّ التوصّل إلى اتفاق نهائي، رغم أنه كان مُتحمساً لدعم عمل إدارة النادي الباريسي إثر مفاوضات مع المسؤولين، وجاء ذلك في تصريحات نقلتها صحيفة غازيتا ديلو سبورت الإيطالية، الخميس، حيث تطرّق مالديني إلى العديد من الملفات التي تهم مسيرته، وكذلك فريقه ميلان.وقال أسطورة نادي ميلان السابق: "لم أقل لا لباريس سان جيرمان أبداً، فقبل العودة إلى ميلانو (في عام 2018، كمساعد للمدير الرياضي البرازيلي السابق ليوناردو)، ذهبت إلى باريس ثلاث مرات، وأبديت استعدادي للعمل مع النادي، ولم يحدث ذلك (في عام 2013)، الآن وبعد مرور هذا الوقت، أعتقد أن عدم التوصل إلى اتفاق في تلك الفترة كان أمراً جيداً بالنسبة لي؛ لأن الفريق كان يتطوّر بشكل سريع للغاية، وكنت سأقتحم عالماً غريباً نسبياً عني وثقافة جديدة، ولا أجيد اللغة الفرنسية أيضاً، وخلال أول 10 أشهر في تجربة المدير الرياضي (عندما عمل في ميلان)، كنت بصدد التعلم فقط"، ويَرتبط مالديني بعلاقة قوية مع البرازيلي ليوناردو، الذي شغل طويلاً منصب مدير رياضي في باريس سان جيرمان كما عمل في ميلان أيضاً.ولم يتطرق مالديني في تصريحاته الجديدة إلى الأخبار التي انتشرت خلال الصيف الماضي عن إمكانيّة انضمامه إلى إدارة باريس سان جيرمان، إذ كان مُرشحاً ليكون المدير الرياضي الجديد للفريق بعد التعديلات التي قامت بها إدارة النادي، وذلك تزامناً مع رحيله عن ميلان في نهاية الموسم إثر خلاف مع إدارته الجديدة بشأن سياسة النادي في الميركاتو. وأكد مالديني في جانب آخر من تصريحاته، أنه لا يَحضُر مُباريات فريقه السابق في ملعبه، حيث يَعتبر أن الأمر أصبح صَعباً عليه، وأشار إلى أن مشاهدة الثُنائيّ، البرتغالي رافاييل لياو، والفرنسي ثيو هيرنانديز، على يسار تشكيلة ميلان، يُعتبر أمراً مُمتعاً للغاية، نظراً لقوة اللاعبين، وقد كان مالديني وراء التعاقد مع النجمين، وكل واحد منهما يُعتبر من أفضل اللاعبين في مركزه حالياً، كما اعتبر أن إنتر ميلانو يحصد نتائج سياسته الرياضية التي قادته إلى السيطرة على الدوري الإيطالي، وذلك بعدما بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.