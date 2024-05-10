2024-05-10 20:54:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، قتل 17 عنصراً من “بي كي كي” شمالي العراق وسوريا. وقالت الوزارة في بيان نقلته وسائل إعلام تركية، إن “تحييد 10 عناصر من تنظيم بي كي كي في مناطق هاكورك، وكارا، ومناطق عملية المخلب – القفل الجارية في شمالي العراق”. وأضافت، أن “القوات التركية قامت بتحييد 7 إرهابيين […]

ظهرت المقالة مستمرون بعملياتنا شمالي العراق.. تركيا تعلن قتل 17 عنصرا من حزب العمال أولاً على Eishan.