2024-05-10 20:54:07 - المصدر: منصة إيشان

استعداداً لمراسم مسيرة الشموع وقراءة المقتل برواية نجله مقتدى الصدر، يكتظ آلاف المعزين بذكرى استشهاد المرجع محمد محمد صادق الصدر، قرب مرقده في محافظة النجف. وعلى الشوارع والأرصفة، يرابط الصدريون داخل وخارج سرادقهم وخيمهم المنصوبة منذ أيام، لاستقبال المعزين بالذكرى الـ26 والعشرين لاستشهاد مرجعهم، الذي فتح نظام البعث عليه الرصاص رفقة نجيله، وهم يتواجدون داخل […]

ظهرت المقالة مع استمرار توافد “المشاية”.. النجف تكتظ بآلاف الصدريين لإحياء مراسم استشهاد الصدر ونجليه أولاً على Eishan.