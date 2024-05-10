2024-05-10 21:12:07 - المصدر: منصة إيشان

بعد مرور أسبوع على الحادثة التي هزّت الرأي العام في لبنان ولا تزال تتفاعل حتى الآن، تكشفت معلومات جديدة في قضية عصابة التيك توك التي استدرجت أطفالاً عبر التطبيق الشهير من أجل اغتصابهم. فقد انضم اسم التيك توكر “جيجي غنوي” إلى المتّهمين الذين ادعى عليهم القضاء اللبناني، اليوم الجمعة، بحسب ما أكدت وسائل إعلام دولية. […]

ظهرت المقالة مشاهير متورطون بالفضيحة.. “تيك توكر” تستدرج مراهقين وأطفالا لاغتصابهم أولاً على Eishan.