وزير التجارة يعلن بدء الموسم التسويقي لمحصول الحنطة في كركوك

2024-05-10 21:24:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن وزير التجارة أثير الغريري، اليوم الجمعة، انطلاق موسم تسويق الحنطة في محافظة كركوك.وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير التجارة أثير الغريري، أعلن انطلاق موسم تسويق الحنطة (موسم البركة والإبداع) لعام 2024 في محافظة كركوك بحضور محافظ كركوك ونائب مكتب رئيس الوزراء وقيادة عمليات كركوك و مدير عام دائرة تسجيل الشركات ومدير الزراعة في كركوك ورئيس الجمعيات الفلاحية وممثل عن جهاز الأمن الوطني".وأضاف البيان، أنه "تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير التجارة الأستاذ أثير داود الغريري تم افتتاح موسم تسويق (البركة والإبداع) في محافظة كركوك".وأكد، إنه "جرى خلال عملية الافتتاح التوجيه بتسخير كافة الإمكانيات المتاحة للفلاحين ومن خلال الدوام 24 ساعة بشفتين ليلا ونهاراً من أجل عدم مبيت أي سيارة، فضلا عن توفير كل مستلزمات إنجاح الموسم التسويقي من خلال منح التسهيلات للفلاح وتوفير المستحقات المالية لتكون جاهزة للتوزيع مباشرة حال الانتهاء من عمليات الاستلام والاحتساب لأول مرة منذ سنوات".واختتم البيان، أنه "على هامش الافتتاح، التقى مدير عام الشركة حيدر نوري بفلاحي المحافظة ونقل لهم توجهات الحكومة واهتمامها بمحافظة كركوك".