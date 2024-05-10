السيد الحكيم: العشائر الذراع الضارب للمرجعية ومع الشعائر الحسينية تتكون ثلاثية حفظ المجتمع.

2024-05-10 21:24:01 - المصدر: الفرات نيوز

من مضارب بني حجيم وفي مضيف أخينا العزيز جناب الشيخ نوري عزارة آل معجون، التقينا جمعا كبيرا من شيوخ ووجهاء محافظة المثنى، واستذكرنا سيرة الراحل الشيخ سامي عزارة آل معجون، والمحطات التاريخية التي جمعتنا ببني حجيم في مواجهة الدكتاتورية والإرهاب .

?شددنا على التواصل مع الماضي والمنعطفات الكبيرة والجذور التي بناها الآباء والأجداد، وبيّنا أن قوة المجتمع بالتواصل والتكامل بين أبناء البلد الواحد، وأوضحنا أن العشائر أحد أهم دعائم المجتمع العراقي، وتأتي هذه الزيارات في إطار التواصل والاطلاع على واقع المحافظة.

? أشدنا بدور العشائر في المثنى بتحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي، وأكدنا أن العشيرة مؤسسة فيها أعراف وقوانين، وأن العشائر هي الذراع الضارب للمرجعية ومع الشعائر الحسينية تتكون ثلاثية حفظ المجتمع.

?استذكرنا أثر فتوى الجهاد الدفاعي للمرجعية الدينية ودور العشائر العراقية في تلبية الفتوى ودحر الإرهاب، وقلنا إن العراق عانى من تخادم البعث وأزلام النظام مع الجماعات الإرهابية.

?أوضحنا أن العراق عانى من الوضع الأمني والسياسي والاجتماعي واليوم أصبح العراق ينعم بالأمن والوئام المجتمعي والهدوء السياسي، وقلنا إن زيارة رئيس الوزراء لأميركا كانت رسالة لتعاطي المجتمع الدولي مع المتغيرات الإيجابية في العراق.

?بيّنا أن زياراتنا الإقليمية تأتي بالتزامن مع القراءة العراقية والتنسيق مع الحكومة الاتحادية، كما أشرنا إلى استحضار الشأن الإقليمي والمصلحة العامة فيها.

? دعونا إلى اعتماد التكنلوجيا الحديثة في الزراعة والري مع تبطين الأنهر والجداول، وجددنا رؤيتنا لحلول السلة الواحدة مع تركيا بمعادلة ثلاثية أساسها الأمن والاقتصاد والمياه، وأعربنا عن أملنا بأن تسهم الاتفاقيات الأخيرة مع تركيا بحل أزمة المياه .