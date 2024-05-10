2024-05-10 21:36:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الجمعة، "تحييد" 17 عنصراً من حزب العمال الكوردستاني في إقليم كوردستان العراق وشمالي سوريا.

‎وأوضحت الوزارة في بيان لها أن "الجيش التركي (حيد) 10 عناصر من حزب العمال الكوردستاني في مناطق هاكورك، وكارا، ومناطق عملية المخلب - القفل الجارية في إقليم كوردستان العراق".

‎وأضافت أن "القوات التركية قامت بتحييد 7 عناصر من حزب العمال في منطقتي غصن الزيتون، ونبع السلام شمالي سوريا".

‎وخلال السنوات الماضية، نفذت القوات التركية بالتعاون مع "الجيش الوطني السوري" عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" شمال سوريا، ضد تنظيمي "داعش" و"بي كي كي/ واي بي جي".