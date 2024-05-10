2024-05-10 21:36:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توّج فريق الكرخ لكرة اليد، يوم الجمعة، بطلاً بشكل رسمي لدوري النخبة العراقي للموسم 2023-2024 قبل انتهائه بجولتين.

وتمكن الكرخ اليوم من تحقيق الفوز على فريق نفط البصرة بنتيجة 24-21 هدفاً ضمن منافسات الجولة التاسعة من المرحلة الأخيرة.

وقال عضو المكتب الإعلامي لاتحاد كرة اليد حسام عبد الرضا لوكالة شفق نيوز، إن "الكرخ حسم دوري النخبة قبل جولتين من انتهائه وبغض النظر عن نتائج المباراتين المتبقيتين له".

وأضاف "مدرب الكرخ، المصري شريف المرسي، يُعد أول مدرب غير عراقي يفوز بلقب الدوري، فكل التتويجات السابقة لأنديتنا كانت على يد مدربين عراقيين".

وأشار إلى أن "المراكز الثلاثة المتبقية ستنحصر بين الشرطة والجيش والحشد الشعبي لتقارب النقاط، وأيضاً لتفوقها بالنقاط على الفرق المشاركة في الدوري".

يذكر أن فريق الشرطة توّج الموسم الماضي بطلاً لدوري كرة اليد من دون التعرض لخسارة.