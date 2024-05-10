الأسمدة الشمالية توضح أهمية عقدها مع شركة أي آر جي الإماراتية

2024-05-10 22:12:02 - المصدر: واع

صلاح الدين – واع – فليح العبيديأوضحت الشركة العامة لصناعة الأسمدة الشمالية، اليوم الجمعة، أهمية عقدها مع شركة أي آر جي الإماراتية.وقال مدير عام الشركة ضاري سليمان حمد لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم بتاريخ 1 أيار الجاري بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير الصناعة والمعادن خالد بتال النجم توقيع عقد الشراكة لإنشاء معمل لإنتاج الأسمدة المركبة بين الشركة العامة لصناعة الأسمدة الشمالية وشركة ARJ Holding الإماراتية".وأضاف، أن "الطاقة الإنتاجية للمعمل ستكون بحدود 240 ألف طن سنويا وهو ما سيغطي جزءا كبيرا من احتياج القطاع الزراعي ومدة التجهيز والنصب والفحص ستستغرق عاما واحدا من تاريخ تفعيل العقد".وأشار، إلى أن " بعض المواد الأولية للمعمل محلية الصنع كحامض الكبريتيك وأخرى سيتم استيرادها كحامض الفسفوريك والأمونيا في المراحل الأولى من التشغيل، لحين توفرها محليا"، لافتا، إلى أن "شركة الأسمدة الشمالية تهدف من خلال هذا العقد إلى المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني وتنمية الإنتاج الصناعي في مجال إنتاج الأسمدة المركبة وفق المواصفات المعتمدة، وبما يحقق أهداف خطط التنمية وتطوير الصناعة العراقية".ونبه حمد، إلى "تأكيد الجانبين العراقي والإماراتي على الإسراع بالبدء بمراحل الإنشاء".