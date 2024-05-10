كركوك.. التجارة: تخصيص 30 مليار دينار لمستحقات تسويق الحنطة

2024-05-10 22:12:02 - المصدر: واع

كركوك - واع - مهدي الربحاويأعلنت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، تخصيص 30 مليار دينار لمستحقات الفلاحين بموسم تسويق الحنطة في محافظة كركوك.وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب حيدر الكرعاوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "إنتاج محصول الحنطة هذا العام يبشر بخير وشرعنا اليوم بفتح منافذ استلام الحنطة من الفلاحين في محافظة كركوك وبواقع عمل على مدار 24 ساعة داخل المحافظة" موكدا أن "هناك ثلاث لجان ستعمل في كركوك اثنان منها في قضاء الحويجة" .وأضاف، أن "من المتوقع أن يصل إنتاج الحنطة في العراق هذا العام لـ 7 ملايين طن وهذا سيحقق الاكتفاء الذاتي مثلما تحقق في العام السابق حيث لازالت لدى الشركة مليون و700 ألف طن كافية لتجهيز المواطنين على مدى أربعة أشهر".ولفت إلى "تخصيص 30 مليار دينار لمستحقات الفلاحين في كركوك" مبينا أنه "سيتم تسليمهم الأموال بشكل فوري بعد تسليم المحصول".وتوقع الكرعاوي أن "يصل إنتاج كركوك في الموسم التسويقي الحالي إلى 650 ألف طن".