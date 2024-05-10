2024-05-10 22:12:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعربت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، عن ترحيبها باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يوصي بإعادة النظر في عضوية فلسطين في الأمم المتحدة.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنها "تعرب عن ترحيبها باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يوصي بإعادة النظر في عضوية فلسطين في الأمم المتحدة".وأضافت، أنها "تدعم كافة الجهود والمساعي الدولية الرامية إلى حصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة".وأشارت، إلى أن "تأييد (143) عضوا مقابل اعتراض تسعة أعضاء وامتناع (25) عن التصويت يكشف الدعم الدولي الكبير للشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة ويعزز امتيازات دولة فلسطين في جميع أنحاء العالم؛ لأهمية القرار التاريخي الذي يعد خطوة أولى نحو استعادة كامل الحقوق الفلسطينية ويسهم في تحقيق السلم في المنطقة".