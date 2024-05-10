القانونية النيابية ترحب بطلب رئيس الوزراء بشأن إنهاء بعثة يونامي في العراق

2024-05-10 22:12:02 - المصدر: واع

بغداد – واعرحبت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الجمعة، بطلب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بانهاء بعثة يونامي التابعة للأمم المتحدة في العراق، فيما بينت أن وجود هذه البعثة يستند إلى قرارات الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.وقال عضو اللجنة رائد المالكي في تدوينة له على منصة "إكس" تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إننا "نرحب بطلب رئيس الوزراء إنهاء بعثة اليونامي التابعة للأمم المتحدة في العراق".وأكد، أن "وجود هذه البعثة يستند إلى قرارات الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة"، مبينا، أنها "شكل من أشكال تقييد السيادة على المستوى الدولي".