2024-05-10 22:24:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نفى رئيس مجلس محافظة نينوى أحمد الحاصود، يوم الجمعة، طرح أسماء لشغل مناصب مؤسسات الدولة في المحافظة، مؤكداً أن المجلس يناقش أسماء مرشحين لدائرة الصحة وهيئة الاستثمار لإرسالها إلى بغداد.

وقال الحاصود لوكالة شفق نيوز "لا صحة لما تتناقله بعض المواقع الوهمية عن ترشيح أسماء لمناصب عامة في نينوى ومن بينها قائد الشرطة، كما أن مجلس المحافظة داعم للقادة الأمنيين الحاليين، لكن البعض استغل الوضع لترويج الشائعات التي تتعلق بتغييرات في المناصب".

وأضاف "المجلس لم يناقش حتى الآن هذه التغييرات باستثناء مناقشة أسماء مرشحين طرحوا لشغل منصب رئيس هيئة الاستثمار ومدير عام صحة نينوى، إذ سيجري إرسال ثلاثة أسماء إلى وزارة الصحة في بغداد والهيئة الوطنية للاستثمار لاختيار من يرونه مناسباً وفق السيرة الذاتية".

وعن حديث بعض أعضاء مجلس المحافظة عن المحاصصة في توزيع المناصب، أوضح الحاصود أن "بعض الأعضاء يستبقون الأحداث ويسعون للقفز على الطرق القانونية الخاصة بتعليمات المرشحين ويريدون مناقشة أمور لم يتم إدراجها على جدول الأعمال بعد في المجلس، ويستغلون الإعلام لعمل (شو إعلامي) لا غير".

وبشأن ما إذا كان قادة الكتل السياسية في بغداد قد يناقشون توزيع المناصب بمعزل عن مجلس محافظة نينوى، بين الحاصود "أنا أتحدث داخل أروقة المجلس ولم يجرِ مناقشة أي تغيير إداري رسمياً في جلسات المجلس باستثناء ما ذكرته عن دائرة الصحة وهيئة الاستثمار".

وكان عضو مجلس محافظة نينوى مهند نجم الجبوري، قد ألمح أمس الخميس، إلى "إصرار" كتل سياسية، دون أن يسمها، على تقاسم المناصب في المحافظة، وذلك في إشارة إلى تحالفات الإطار التنسيقي داخل المجلس.

وقال الجبوري، لوكالة شفق نيوز إن "كتلاً سياسية في مجلس نينوى تصر على تقاسم المناصب الحكومية في المحافظة وفق مبدأ المحاصصة"، محذراً من أن "اعتماد تلك الكتل على مبدأ المحاصصة سيؤدي إلى تقويض فرص الإعمار في المحافظة".

ويوم أمس الخميس أيضاً، كشف عضو في مجلس محافظة نينوى، عن احتدام صراعات كبيرة داخل مجلس محافظة نينوى للظفر بخمسة مناصب بدرجة مدير عام.

وقال العضو الذي فضّل عدم ذكر اسمه، لوكالة شفق نيوز، إن "صراعات كبيرة تحتدم داخل أروقة مجلس المحافظة للظفر بمناصب المديريات العامة في نينوى".

وأوضح أن "هنا خلافات بين أعضاء المجلس للاستحواذ على مناصب دوائر، الصحة، والاستثمار، وقائممقامية الموصل، والشرطة، والتربية، وعدم الاتفاق هو المشهد السائد على أغلب المناصب حتى الآن".