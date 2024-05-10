بعد أيام من اللقاء.. ماذا قال خامنئي عن اجتماعه مع بارزاني؟

2024-05-10 22:30:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

قال المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي، مساء اليوم الجمعة، (10 ايار 2024) إن المجتمع الكردي سواء في إيران أو العراق هو "جزء منا".

وأوضح خامنئي بحسب ما نقل عنه موقعه الرسمي عبر الانترنت إنه أكد خلال اجتماعه مع رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، "إننا نرى علاقة أوثق بيننا وبين المجتمع الكردي - سواء في إيران أو في العراق - من أي دولة أخرى؛ هم بيننا".

والتقى نيجيرفان بارزاني، مساء الاثنين الماضي، الزعيم الإيراني في طهران خلال زيارته إلى إيران التي استمرت يومين.

وكان موقع المرشد الإيراني علي خامنئي اكتفى يوم الاثنين بنشر صورتين عن اللقاء مع بارزاني دون الخوض في تفاصيل الاجتماع.

وبحسب بيان مكتب إقليم كردستان، فإن بارزاني، إذ أبدى ارتياحه للقاء، وأكد استعداد إقليم كردستان واستعداده لتطوير العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في كافة المجالات.

وثمن رئيس إقليم كردستان مرة أخرى المساعدة والدعم الذي تقدمه إيران للعراق وإقليم كردستان.

وأكد الجانبان على أهمية علاقات إيران مع العراق وإقليم كردستان، واتفقا على ضرورة حماية الأمن والاستقرار وتوسيع آفاق التعاون المشترك بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق وإقليم كردستان.



