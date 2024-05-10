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هيئة الحج والعمرة تحذر من "محاولات تهكير" المتقدمين للحج

هيئة الحج والعمرة تحذر من
هيئة الحج والعمرة تحذر من "محاولات تهكير" المتقدمين للحج
2024-05-10 22:30:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -  بغداد

حذرت الهيئة العليا للحج والعمرة، اليوم الجمعة (10 آيار 2024)، من محاولات اختراق صفحتها الرسمية لـ"تهكير" المتقدمين للحج.

وقالت الهيئة في بيان، تلقته "بغداد اليوم": "ننفي وجود صفحة ثانية لنا على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) باسم (الهيئة العليا للحج والعمرة)"، مؤكدة ان "الصفحة الوحيدة لها هي الموثقة بالعلامة الزرقاء".

واضافت: "تحذر الهيئة المواطنين من الانجرار خلف اخبار هذه الصفحة والدخول على الروابط المنشورة فيها، والتي غرضها اختراق البيانات وتهكير حساباتهم".

واكدت هيئة الحج: "اتخاذها الإجراءات القانونية بحق من يقف خلف هذه الصفحات الكاذبة من أجل محاسبة وردع أساليبهم الخبيثة".

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