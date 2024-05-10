2024-05-10 22:42:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلن النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان، رحيله عن النادي الباريسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد نهاية عقده. ويمتلك النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي عقدا مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ينتهي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة أي يحق إلى اللاعب التوقيع مع أي نادي بشكل مجاني. وكان مبابي قد انضم […]

ظهرت المقالة مبابي يقترب من ريال مدريد بعد إعلانه الرحيل عن النادي الباريسي رسمياً أولاً على Eishan.