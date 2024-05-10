2024-05-10 22:42:07 - المصدر: منصة إيشان

أكد أمير دولة الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، الجمعة، أن اختيار رئيس الحكومة حق دستوري لرئيس الدولة ولا يمكن لأحد التدخل فيه. وقال أمير الكويت في خطاب وجه إلى الشعب: “بلادنا مرت بأوقات صعبة ويجب علينا تقديم النصح للخروج من هذه الظروف”، مندداً بتصرفات “تخالف القواعد الدستورية في البلاد”. وتابع: “البعض تمادى إلى حدود لا […]

ظهرت المقالة أمير الكويت “يحل” مجلس الأمة ويعلق بعض بنود الدستور لأربع سنوات أولاً على Eishan.