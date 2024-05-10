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الكرخ يتأهل لنهائي السلة الممتاز على حساب النفط

الكرخ يتأهل لنهائي السلة الممتاز على حساب النفط
الكرخ يتأهل لنهائي السلة الممتاز على حساب النفط
2024-05-10 23:12:02 - المصدر: واع
بغداد – واع
خطف الكرخ البطاقة الثانية ليتأهل الى نهائي الدوري الممتاز لكرة السلة على حساب نادي النفط بنتيجة (84_81).
وقال مراسل وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه " استضافت مساء اليوم قاعة الشعب المغلقة المباراة الفاصلة بين فريقي الكرخ والنفط ضمن سلسلة مباريات نصف نهائي المسابقة ، إذ كانت النتيجة قبل مباراة اليوم بتعادل الفريقين 2 / 2 ليتمكن فريق الكرخ من الفوز على النفط بنتيجة 84 / 81 نقطةً، ليضرب موعدا في نهائي البطولة امام الدفاع الجوي".



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