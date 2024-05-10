راصد يكشف تفاصيل "الانفجار الشمسي".. هل يؤثر على العراق؟

2024-05-10 23:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف الراصد الجوي علي جابر الزيادي، مساء اليوم الجمعة (10 ايار 2024)، تفاصيل الوهج الشمسي الذي ضرب بعض مناطق الارض بينها العراق ومستمر منذ ايام.

وقال الزيادي لـ"بغداد اليوم"، حول الوهج الشمسي الذي دخلت بعض مناطق الأرض في تأثيراته، انه بسبب انفجار شمسي في البقعه الشمسية وقذف الشمس اكاليل متوهجة تحمل جيومغناطيسية تعكس الشفق القطبي بالغلاف الجوي".

واشار الى ان "الأرض الواقعة بين خطوط العرض المتوسطة في أوروبا والولايات المتحده الامريكية تحت تأثير مباشر واحتمال ان تؤدي إلى تذبذب في الاتصالات وموجات الراديو وليست لها أي تأثير كبير وتكون بعيدة نسبيا عن العراق"، مبينا انها "تبلغ ذروتها خلال اليومين القادمين".



