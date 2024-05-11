2024-05-11 00:18:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفادت صحيفة "ريليفو" الإسبانية، يوم الجمعة، بأن لاعبي نادي ريال مدريد رحبوا بانتقال كيليان مبابي من فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى النادي الملكي.

وأعلن مبابي في وقت سابق اليوم الجمعة، في خطاب مصور، أنه سيرحل بنهاية الموسم الجاري بعد 8 سنوات قضاها بقميص النادي الفرنسي.

وأشارت وسائل إعلام إسبانية إلى أن ريال مدريد أتم بالفعل التعاقد مع مبابي، حيث سيتم إعلان الصفقة بعد نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووفقا لـ"ريليفو"، وعكس التقارير الرائجة، فإن لاعبي ريال مدريد يرحبون باللعب مع مبابي، وهو أمر يختلف عما نشر سابقاً، تحديداً حول فينيسيوس جونيور، وجود بيلينغهام.

وبحسب التقرير، فإن نجوم وقادة غرفة خلع الملابس في ريال مدريد غير قلقين مما يتردد عن أنانية مبابي وحبه للسيطرة على الأمور.

وأكدت "ريليفو" أن أغلب لاعبي ريال مدريد غير مهتمين إطلاقاً بقضية مبابي، حيث ينصّب تركيزهم كاملاً على نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بروسيا دورتموند مطلع الشهر المقبل.