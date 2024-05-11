2024-05-11 00:36:07 - المصدر: منصة إيشان

نشر المكتب الإعلامي لرئاسة جمهورية العراق لقطات من مشاركة السيدة الأولى شاناز إبراهيم أحمد، في مؤتمر للتنمية المستدامة عقدته منظمة (حلم). وظهرت في اللقطات، زوجة رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، نوال عصام، وعدد من أعضاء مجلس النواب من النساء ومسؤولات بارزات في الحكومة. وخلال المؤتمر ألقت السيدة الأولى كلمة أشادت فيها بدور نساء العراق وقوتهن […]

ظهرت المقالة “سيلفي” يجمع زوجة رئيس الجمهورية بزوجة الحلبوسي أولاً على Eishan.