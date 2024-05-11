2024-05-11 00:36:07 - المصدر: منصة إيشان

أفاد مصدر محلي في محافظة النجف، بأن رجل مرور تعرض إلى اعتداء من قبل أحد الأشخاص أثناء محاولته تنظيم السير عند مرور سيارات زفاف أحد الأعراس. وقال المصدر، لـ”إيشان”، إن “شخصاً سحب آلة حادة (سكين)، وهدد بها رجل المرور أثناء محاولة الأخير محاسبة العجلات بسبب قطعهم الطريق العام بحجة الاحتفال بصديقهم العريس”. وتابع أن “رجل […]

ظهرت المقالة بسبب “زفة عرس”.. رجل مرور ينجو من طعنة بالسكين في النجف أولاً على Eishan.