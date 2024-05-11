2024-05-11 00:36:07 - المصدر: منصة إيشان

رحبت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الجمعة، بطلب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بانهاء بعثة يونامي التابعة للأمم المتحدة في العراق، فيما بينت أن وجود هذه البعثة يستند إلى قرارات الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وقال عضو اللجنة رائد المالكي في تدوينة له على منصة “إكس”نرحب بطلب رئيس الوزراء إنهاء بعثة اليونامي التابعة للأمم […]

ظهرت المقالة القانونية النيابية تضم صوتها للسوداني: على بعثة يونامي ترك العراق أولاً على Eishan.