مبابي يعلن رحيله عن باريس

2024-05-11 02:48:02 - المصدر: واع

متابعة - واعأعلن النجم الفرنسي كيليان مبابي، رحيله عن باريس سان جيرمان في نهاية الموسم الجاري، من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه على إنستجرام.وقال مبابي في مقطع الفيديو: "مرحبًا. أنا كيليان أريد التحدث معكم. قلت دائمًا أنني سأتحدث إليكم عندما يحين الوقت، وبالتالي أريد أن أعلن إليكم بأن هذا هو عامي الأخير مع باريس ولن أجدد تعاقدي. المغامرة ستصل للنهاية في غضون أسابيع قليلة. سأخوض آخر مباراة لي على حديقة الأمراء يوم الأحد".وأضاف: "هناك الكثير من المشاعر. سنوات عديدة كان لي الفرصة والشرف لأتواجد في صفوف أكبر نادٍ فرنسي وواحد من بين الأفضل في العالم الذي سمح لي بالوصول إلى هنا لأن أخوض تجربتي الأولى مع النادي بسعادة غامرة، وأن أنمو كلاعب بكل تأكيد، وأتواجد إلى جانب بعض من الأفضل في التاريخ والأبطال العظماء، وأن ألتقي بالعديد من الأشخاص، وأن أنمو كرجل أيضًا، مع كل المجد والأخطاء التي ارتكبتها".وتابع: "أريد أولًا أن أشكر زملائي وكل زملائي السابقين، وكل المدربين: أوناي إيمري، وتوماس توخيل، وماوريسيو بوكيتينو، وكريستوف جالتيه، ولويس إنريكي، وأشكر أيضًا المديرين الرياضيين ليوناردو، ولويس كامبوس لمرافقتي دائمًا، وكل الجهاز الفني بالنادي الذين تواجدوا في الظل من المعدين البدنيين وكل الأشخاص المذهلين الذين قدموا كل شيء للنادي ويستحقون ذلك التقدير".واستكمل: "الأمر صعب، ولم أفكر في أن مغادرة بلدي فرنسا والدوري الفرنسي، سيكون بتلك الصعوبة، لكنني بحاجة لخوض تحد جديد بعد 7 سنوات. الأمر صعب وهناك أشخاص أريد شكرهم وهم الجماهير. لم أرد خداعهم، لكن أردت أن أكون دومًا مؤثرًا. سان جيرمان ناد يدفعك لحبه أو كرهه وأنا اخترت حبه، وقمت بذلك على مدار 7 سنوات بين انتصارات وخيبات".وأتم: "لا أشعر بالندم على أي لحظة بعد التوقيع لهذا النادي. سيبقى النادي في ذاكرتي طوال حياتي، وسأخبر الجميع بأنني حظيت بفرصة اللعب هنا. لن أكون لاعبًا بباريس، لكن سأواصل متابعة مباريات الفريق بالطبع، فهذا النادي سأهتم به دائمًا وسأتابع أخباره عن قرب. هذا أنا بجودتي وعيوبي حاولت تقديم أفضل نسخة من نفسي في تلك السنوات السبع. أشكركم جميعًا وآمل أن ننهي الموسم باللقب الأخير".